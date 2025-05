Niemiecko-węgierski zespół badawczy, który prowadził badania na cmentarzu Mözs-Icsei dűlő na Węgrzech odnalazł dużą liczbę nienaturalnie wyglądających czaszek. Były one zdeformowane - to łącznie 51 tak wyglądających szczątków. Tym samym badacze odkryli największą w Europie Środkowej kolekcję celowo wydłużonych czaszek.

Z jakiego powodu przeprowadzano takie zabiegi, które miały na celu zmianę naturalnego kształtu głowy? Był to element tradycji, które kultywowały różne ludy na całym świecie. Jak wskazują eksperci, te nietypowe szczątki dostarczają informacji o zmianach populacyjnych na terenie Panonii po upadku Cesarstwa Rzymskiego . W starożytności Panonia była prowincją rzymską. Była położona m.in. na terenach dzisiejszych zachodnich Węgier. Naukowcy zbadali szczątki ludzkie z 96 grobów na cmentarzu Mözs-Icsei dűlő. Badania, które prowadziła dr Corina Knipper z Curt-Engelhorn-Center for Archaeometry w Niemczech wykorzystały nowoczesne metody analizy izotopowej i antropologii biologicznej.

W badaniach wskazano na celowe wydłużanie czaszek u ludzi z każdej z trzech grup pochowanych w różnych przedziałach czasowych. Zabieg taki był praktykowany przez różne ludy, które przybyły na tereny Panonii po upadku Cesarstwa Rzymskiego. W szczególności dotyczyło to grup, które dotarły tam z obszarów wschodnich, prawdopodobnie z terenów Eurazji. Proces wydłużania czaszek polegał na stosowaniu różnych metod bandażowania.

Tkaniny były np. mocno zawiązywane na czole, co prowadziło do wydłużenia czaszki w kierunku tylnym i górnym, albo owijane wokół głowy tak, że powodowało to umiarkowane wydłużenie czaszki w tył. Te techniki były stosowane od wczesnego dzieciństwa, kiedy kości czaszki były jeszcze miękkie i podatne na zmiany kształtu. Analizując wygląd tych szczątków, odkryto ważne informacje na temat dziejów tych terenów w okresie niestabilności dyktowanej upadkiem Rzymu. Wskazano na przebieg znaczących zmian populacyjnych w zachodnich Węgrzech.