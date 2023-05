Popularny lek na otyłość może pomóc walczyć z rakiem

Niewielki zespół irlandzkich naukowców przeprowadził badanie mające na celu zbadanie, czy popularny lek, stosowany między innymi w leczeniu otyłości, semaglutyd może pomóc złagodzić problemy z metabolizmem komórkowym u osób z otyłością. Może to pomóc w wyjaśnieniu wyższego wskaźnika ryzyka zachorowań takich osób na raka i infekcje.

Lek na cukrzycę, lek na otyłość... lek na raka?

Osoby zostały poddane terapii semaglutydem w celu przeciwdziałania nadwadze

Lek stosowany do leczenia osób z cukrzycą powoduje, że pacjenci tracą na wadze, co stanowi nieoczekiwany skutek uboczny stosowania leku. Działa on w ten sposób, że naśladuje hormon jelitowy o nazwie GLP1, który odpowiedzialny jest między innymi na uczucie sytości i pełności. Okazuje się jednak, że semaglutyd może mieć potencjalnie korzystny wpływ na osoby z otyłością. Wiąże się to z tym, że wykazuje się przywracaniem funkcji komórek odpornościowych zwanych komórkami NK, które przewodzą walce z rakiem i infekcjami.

Obecne odkrycia stanowią bardzo pozytywne wieści dla osób żyjących z otyłością stosujących terapię GLP-1 i sugerują, że korzyści płynące z tej rodziny terapii mogą obejmować zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka. Wreszcie docieramy do punktu, w którym wykazano, że leczenie otyłości zapobiega powikłaniom otyłości. Mówi endokrynolog i współautor Donal O'Shea

Są to dopiero badania wstępne dotyczące tego konkretnego działania, ale jest bardzo prawdopodobne, że przywrócenie komórek NK do ponownego działania może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka. Wspomniane komórki są pierwszą linią obrony, która zaczyna działać, gdy tylko wykryje intruza.

Dysfunkcja układu odpornościowego

Jednak, jeżeli chodzi o osoby zmagające się z otyłością, wykazują one jednocześnie wyraźną dysfunkcję układu odpornościowego. Co w konsekwencji prawdopodobnie wiąże się z tym, że te osoby bardziej podatne są na rozwój przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca typu 2 czy nowotwory.

Badacze chcieli sprawdzić, czy zmiana przeznaczenia semaglutydu może pomóc skorygować niektóre z dotykających osoby otyłe zaburzeń równowagi immunologicznej. W badaniu wzięło udział 20 osób bez cukrzycy, które zostały poddane terapii semaglutydem w celu przeciwdziałania nadwadze, jednocześnie przyglądano się próbkom ich komórek odpornościowych po sześciu miesiącach leczenia.

Okazało się, że komórki NK zaczęły wytwarzać cząsteczki sygnałowe zwane cytokinami, których produkcja była do tej pory upośledzona. Ilość komórek nie uległa zmianie, ale ich funkcja została przywrócona. To badanie stanowi punkt wyjścia do kolejnych tego typu eksperymentów, w których wcięłyby udział również osoby bez otyłości. Chociaż naukowcy przypuszczają, że utrata wagi podczas stosowania leku nie wpływa na regenerację komórek.

Mam nadzieję, że jest to coś, co zostanie opanowane, aby jak najwięcej osób żyjących z otyłością mogło rozpocząć własne leczenie tym korzystnym lekiem. Mówi Andrew Hogan, immunolog