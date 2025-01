To efekt szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej twórców treści na TikToku, którzy w obawie przed utratą ogromnych dochodów, promują Xiaohongshu na swoich kontach , zachęcając swoich obserwatorów do przeniesienia się na tę platformę. Mówiąc krótko, korzystają z niej jako formy zabezpieczenia swojej obecności w mediach społecznościowych.

Według raportu Bloomberga, Xiaohongshu ma zwiększyć swoje zyski do ponad 1 miliarda dolarów w 2024 roku fiskalnym (w zeszłym roku osiągnęło miliard dolarów kwartalnych przychodów według raportu Financial Times), przygotowując się do potencjalnego wejścia na giełdę. Ten wzrost wskazuje nie tylko na potencjał aplikacji, ale również obiecujące możliwości, jakie może przynieść twórcom. Co prawda nie jest jasne, czy Xiaohongshu utrzyma obecne zainteresowanie, zwłaszcza jeśli TikTok podda się woli amerykańskiej administracji i w efekcie pozostanie dostępny w USA albo czy nie podzieli losu platformy ByteDance, kiedy zyska masową popularność wśród amerykańskich użytkowników.