Specjaliści szacują, że migrena dotyka ponad 10 proc. światowej populacji, z czego około trzy razy bardziej jest ona rozpowszechniona u kobiet. W Polsce na tę przypadłość cierpi ponad 8 mln osób, lecz większość zataja chorobę.

Jak powiedział prof. Dale Nyholt z QUT Centre for Genomic and Personalised Health z Australii: - Już w 1935 roku migrena została opisana jako "glikemiczny ból głowy". Cechy glikemiczne, takie jak insulinooporność, hiperinsulinemia (zbyt dużo insuliny), hipoglikemia (niski poziom cukru we krwi) i cukrzyca typu 2 są związane z migreną i bólem głowy.

Odnalezienie związku genetycznego między migreną a poziomem cukru we krwi zostało dokonane przez naukowców z australijskiego Queensland University of Technology. Badacze przeanalizowali genomy tysięcy pacjentów, którzy cierpieli na migrenę. Ponadto przeprowadzili analizy cech krzyżowych, by zidentyfikować pokrywające się regiony genomowe i geny, a następnie przetestowali odkryte zależności.

- Spośród dziewięciu cech glikemicznych, którym się przyjrzeliśmy, znaleźliśmy istotną korelację genetyczną dla insuliny na czczo (poziom insuliny we krwi) i hemoglobiny glikowanej zarówno z migreną, jak i bólem głowy, podczas gdy dwugodzinny poziom glukozy był genetycznie skorelowany tylko z migreną. Znaleźliśmy również regiony, w których występują genetyczne czynniki ryzyka, wspólne dla migreny i insuliny na czczo, glukozy na czczo i hemoglobiny glikowanej, a dla bólu głowy wspólne regiony z glukozą, insuliną na czczo, hemoglobiną glikowaną i proinsuliną na czczo - powiedział Rafiqul Islam z QUT.

Jak twierdzą naukowcy, zarejestrowanie genetycznego nakładania się jest znaczącym krokiem naprzód, by w pełni zrozumieć zasady i procesy powstawania migreny i związane z nią cechy glikemii. Otwiera to możliwości opracowania nowych terapii medycznych pozwalających na skuteczniejszą walkę z tymi przypadłościami.

- Identyfikując korelacje genetyczne oraz wspólne geny w naszych analizach, wywnioskowaliśmy istnienie związku przyczynowego, a tym samym potwierdziliśmy i poprawiliśmy zrozumienie związku między migreną, bólem głowy i cechami glikemii - powiedział Nyholt.

Z kolei jak dodaje Rafqul Islam: - Nasze odkrycia dostarczają możliwości opracowania nowych strategii leczenia w celu kontrolowania cech glikemii u pacjentów z migreną i bólami głowy, w szczególności zwiększania poziomu proinsuliny na czczo w celu ochrony przed bólem głowy -. Naukowcy twierdzą, że wyniki badań są "bardzo miłą wiadomością dla milionów osób na całym świecie". Badania zostały opublikowane w Human Genetics .