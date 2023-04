Wydłuż sobie życie, idź na spacer - to najlepsza metoda

Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna jest kluczem do zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia. Jednak od jakiegoś czasu zaczyna doceniać się prostą aktywność, jaką są spacery. Spacerowanie jest najmniej forsującym organizm sportem, który przyczynia się do utraty wagi.

Spacery a zdrowie

Wpływa zarówno na poprawne funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, jak i wzmacnia stawy, mięśnie i system odpornościowy. Co więcej, przyczynia się do poprawy jakości snu i pomaga dotlenić organizm. Korzyści płynące ze spacerów można wymieniać bardzo długo, jednak naukowcy przeprowadzili badania, które potwierdzają wpływ wykonywania określonej ilości kroków na wydłużenie życia.

Zdjęcie Spacery polepszają samopoczucie / 123RF/PICSEL

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „JAMA Network Open”. Dotyczyło przede wszystkim wpływu intensywnego chodzenia przez kilka dni w tygodniu, na zdrowie badanych. Dokładniej chodzi o wykonywanie około 8000 kroków jeden lub dwa dni w tygodniu. Naukowcy z Uniwersytetu w Kyoto i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles przeanalizowali dane zebrane od 3101 dorosłych Amerykanów.

Dzienna ilość kroków

W badaniu udział wzięły osoby w wieku 20 lat i starsze. Pomiaru dokonywały również akcelerometry w smartfonach uczestników. Zostali pogrupowani według liczby dni tygodni, w których mieli wykonywać minimum 8000 kroków dziennie. Naukowcy wykorzystali w tym celu dane na temat uczestników w latach 2005 i 2006 i przeanalizowali informacje dotyczące śmiertelności 10 lat później. Przeciętny Amerykanin wykonuje dziennie od 3000 do 4000 kroków.

Wśród uczestników 632 nie wyrobiło normy 8000 kroków w ani jeden dzień tygodnia. 532 wyrobiło normę 8000 w jeden lub dwa dni, natomiast 1937 uczestników wyrobiło 8000 kroków w trzy dni do pełnego tygodnia. Badania jasno pokazały, że osoby, które przeszły 8000 kroków lub więcej przez jeden, lub dwa dni w tygodniu, wykazały się o 14,9% mniej narażeni na śmierć w ciągu 10 lat, niż osoby, które tych kroków nie robiły. Natomiast osoby, które robiły 8000 kroków przez trzy do siedmiu dni, wykazały zmniejszone ryzyko przedwczesnej śmierci o aż 16,5%. Jeżeli chodzi o wiek uczestników, to najwyższe korzyści z chodzenia po 8000 kroków raz czy dwa razy w tygodniu osiągnęli uczestnicy w wieku 65 lat i starsi.

Liczba dni w tygodniu, w których robiono 8000 lub więcej kroków, wiązała się z niższym ryzykiem śmiertelności ogólnej i sercowo-naczyniowej. Te odkrycia sugerują, że osoby mogą uzyskać znaczne korzyści zdrowotne, spacerując zaledwie kilka dni w tygodniu. stwierdzili naukowcy