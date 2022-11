222 - nieco wścibska platforma o średniej nazwie, która łączy ludzi

Platforma 222 nie jest dla każdego. Zarejestrować się na niej mogą użytkownicy w wieku od 18 do 27 lat. Sam proces rejestracji jest bardzo łatwy - musimy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz datę urodzenia. Następnie 222 wyświetli nam około 30 pytań w stylu testu MBTI.

Ich tematyka jest bardzo różna - odpowiemy na pytania o preferencje filmowe czy muzyczne, ale i dotyczące polityki, przynależności religijnej czy... ulubionych płatków śniadaniowych. Niektóre są bardziej osobiste. Możemy zostać zapytani o poziom dochodów, orientację seksualną albo kierunek studiów, twórcy podkreślają, że to w celu zawężenia potencjalnych dopasowań.

Dane są szyfrowane i wykorzystywane, by możliwie polepszyć doświadczenia każdego członka platformy. 222 zapyta również o nasze ograniczenia dietetyczne i kod pocztowy. Następnie zostaniemy poproszeni o wybranie aspektów, które uważamy za najważniejsze w poznawaniu nowych ludzi. I tyle - to znaczy od tego momentu wszystko stoi po stronie platformy - algorytm na podstawie naszych odpowiedzi określi, do którego z 16 typów osobowości należymy.

Kolacja czy kameralny koncert? Wydarzenia odbywają się co tydzień

Kiedy to zostanie ustalone, dostaniemy powiadomienie, gdy będziemy wybrani do wzięcia udziału w wydarzeniu, np. kolacji w niedalekim lokalu. Tego typu wydarzenia odbywają się co tydzień i kosztują dokładnie 2,22 dolara. Jeśli jednak nie dostaniemy zaproszenia, nie ma się co smucić, ponieważ w każdej chwili możemy dołączyć do spotkania po evencie.

Wątpliwości może budzić bezpieczeństwo użytkowników. Są oni weryfikowani. Jak zapewniają twórcy, wydarzenia zawsze odbywają się w miejscach publicznych, w których pracownicy są odpowiednio poinformowani i służą pomocą. Podczas eventu numer 222 działa jako linia awaryjna, z którą możemy się połączyć, jeśli cokolwiek pójdzie nie tak. Gdy którykolwiek z uczestników zostanie zgłoszony w takich sytuacjach, zostanie na zawsze zbanowany.