Co 7 minut ktoś pada ofiarą oszustwa na Instagramie czy Facebooku

Facebook i Instagram to raj dla oszustów. Co 7 minut ich ofiarami padają konsumenci z Wielkiej Brytanii. Jak szacuje Lloyds Banking Group, które opublikowało badanie, oszustwa te opiewają na ponad 500 tysięcy funtów tygodniowo. Grupa wzywa gigantów technologicznych, w tym oczywiście firmę Meta, do wzięcia odpowiedzialności oraz przyczynienia się do zwrotu pieniędzy ofiarom.

Zdjęcie Setki tysięcy strat, nowa ofiara niemal co 7 minut. Oszustwa na Facebooku i Instagramie w UK mają się świetnie / Onur Dogman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / Getty Images