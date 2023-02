Czy można cofnąć aktualizację Androida i wrócić do poprzedniej wersji?

Czy można cofnąć aktualizację telefonu?

Tak, cofnięcie aktualizacji Androida na telefonie jest możliwe. Jednak nie zawsze jest to proste zadanie. Część producentów udostępnia do pobrania wcześniejsze wersje systemu.

Konieczne może się okazać sięgnięcie po oprogramowanie z nieoficjalnych źródeł. Warto więc zrobić to tylko w wyjątkowej sytuacji i gdy ma się absolutną pewność, że pliki są bezpieczne.

Należy też bezwzględnie stosować się do dołączonej przez producenta telefonu instrukcji. W innym przypadku proces cofania aktualizacji telefonu może skończyć się jego zablokowaniem.

Jak odinstalować aktualizację Androida?

Istnieje kilka możliwości odinstalowania aktualizacji Androida. Pierwsza z nich jest dostępna tylko w niektórych urządzeniach, które mają możliwość odblokowania bootloadera.

Jeśli ta funkcja jest obecna w telefonie, należy sprawdzić, czy producent udostępnia starsze pliki systemowe dla danego urządzenia. Gdy to też ma miejsce, pozostaje pobranie plików do aktualizacji. Do nich powinno być dołączone narzędzie do zmiany wersji Androida. Wystarczy je uruchomić, a następnie krok po kroku wykonywać zalecenia z instrukcji.

Często jednak producenci nie chcą, by użytkownicy ich urządzeń cofali Androida do wcześniejszych wersji. Najczęściej wynika to z chęci zapewnienia im aktualnych zabezpieczeń. Wtedy pozostają tylko nieoficjalne narzędzia. Jednak ich używanie zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem i wymaga większych umiejętności.

Starsze wersje Androida do pobrania można również znaleźć na forach developerów i entuzjastów technologii.

Jeśli uda się trafić na odpowiednią wersję Androida, należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji. Kluczowe jest tutaj wykonywanie wszystkich poleceń w ustalonej kolejności. Warto też upewnić się, że każde zadanie jest zrozumiałe i wiadomo, jak je wykonać. W innym przypadku można doprowadzić do uszkodzenia systemu i utraty danych.

Dobrą praktyką przed próbą cofnięcia aktualizacji Androida na telefonie jest wykonanie kopii zapasowej. Można ją stworzyć za pomocą narzędzi systemowych i umieścić np. na komputerze lub na dysku w chmurze. Dzięki temu nie utraci się żadnych istotnych danych, nawet jeśli cofanie aktualizacji telefonu się nie powiedzie.