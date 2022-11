Discord ma problem. Zapłaci 800 tysięcy euro kary. Poważne zaniedbania apki

Jak twierdzi CNIL, firma nie usuwała kont swoich nieaktywnych użytkowników. Nie miała też jasnej polityki dotyczącej przechowywania danych użytkowników. CNIL krytykuje również aplikację za niepoinformowanie internautów o tym, przez jaki okres będzie przechowywać ich dane. W trakcie postępowania ten aspekt Discord zmienił - obecnie posiada politykę przechowywania danych i przewiduje automatyczne usuwanie kont po dwóch latach nieaktywności. Co ciekawe, podczas dochodzenia CNIL wykryło aż 2 474 000 kont francuskich użytkowników, którzy nie używali swojego konta przez ponad trzy lata oraz 58 000 kont nieużywanych przez ponad pięć lat.

CNIL wskazało również inne nieprawidłowości. Wśród nich poruszono kwestię zachowania aplikacji po kliknięciu przycisku "X", który domyślnie ma zamykać oprogramowanie - w przypadku Discorda tak się nie działo, okno było minimalizowane, a użytkownicy nie byli informowani o tym, że aplikacja nadal działa, co mogłoby prowadzić do tego, że nadal byliby słyszani na kanałach głosowych. W tej sprawie również zareagowano - obecnie wyświetla się powiadomienie ostrzegające użytkownika, że mikrofon jest dalej aktywny.

Inną nieprawidłowością były też wymagania aplikacji dotyczące tworzenia hasła. Były one niewystarczające, aby dostatecznie zabezpieczyć dostęp do konta.

Powyższe są poważnymi zarzutami w stronę oprogramowania, które podczas pandemii było częstym wyborem do komunikacji w przedsiębiorstwach.

Co to jest Discord?

Discord to amerykańska platforma i aplikacja uruchomiona w 2015 roku. Umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych oraz nawiązywanie połączeń głosowych, w tym na dedykowanych do tego kanałach. W jej ramach można tworzyć serwery, które pozwalają na integrowanie społeczności, np. osób, które prowadzą działalność w internecie. Discord jest popularnym narzędziem zwłaszcza wśród społeczności graczy. W sklepach mobilnych nazwana jest jako "Discord - Miejsce do rozmów".

W 2021 roku liczba zarejestrowanych kont w aplikacji została oszacowana na ponad 300 milionów. 140 milionów z nich miała być aktywna na platformie.