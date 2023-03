Duolingo ze sztuczną inteligencją. Podrasowana sowa nauczy języka

Nowa funkcja opiera się na technologii GPT-4 Open AI. Roleplay pozwala na naukę poprzez prowadzenie rozmów z postaciami w aplikacji. Funkcja prowadzi użytkowników przez różne scenariusze. Udamy np., że zamawiamy kawę i croissanta w Paryżu. Po przeprowadzonej rozmowie AI dostarczy nam informacje zwrotne, oceniające nasze odpowiedzi. Co ciekawe, AI będzie wiedziało, jaki jest nasz progres w kursie. Scenariusze takich rozmów przygotowywane są przez ekspertów.

Drugą opcją jest Explain my Answer, czyli wytłumacz moją odpowiedź. Sama nazwa sugeruje nam, czego możemy się spodziewać — AI pozwoli użytkownikom dowiedzieć się więcej o ich odpowiedziach. Co istotne, dotyczy to zarówno tych poprawnych, ale i niepoprawnych. Po wykonaniu ćwiczeń, będzie można uruchomić czat i poprosić o wyjaśnienia. Jak twierdzi Duolingo, funkcja ta ma pomóc użytkownikom, którzy popełnią błąd i nie będą wiedzieli, jaka jest dobra odpowiedź, a także gdy popełnią ten sam błąd ponownie i nie będą wiedzieli, z jakiego powodu.

Na ten moment Duolingo Max dostępne jest jedynie w wersji na iOS oraz w wybranych krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii. Nie można z niego też korzystać w ramach wszystkich kursów — obecnie użyjemy go, ucząc się francuskiego oraz hiszpańskiego dla mówiących po angielsku.