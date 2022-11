Duolingo czy Busuu. Jaka aplikacja do nauki języka jest najlepsza?

Aplikacje do nauki języków są jednymi z najpopularniejszych narzędzi do uczenia się angielskiego, niemieckiego, francuskiego i innych języków obcych. Często są dostępne całkowicie za darmo. Ponadto u wielu ludzi sprawdzają się lepiej niż tradycyjne kursy w grupach lub nauka w systemie szkolnym. Bardzo popularne są takie apki do uczenia się języków jak Duolingo, Quizlet czy Busuu. Oferują one nie tylko naukę słówek, ale też poprawę wymowy czy możliwość rozmowy z native speakerami.

Zdjęcie Angielski? Niemiecki? Hiszpański? Niektóre apki do nauki języka są za darmo, za dostęp do innych trzeba płacić. / 123RF/PICSEL