W jakim programie retuszować zdjęcia? Z tymi aplikacjami fotki będą bajkowe

Aparat w telefonie czy kompaktowy?

Smartfon z dobrym aparatem to obecnie standard. W zapomnienie odeszły modele telefonów komórkowych, które robiły zdjęcia o bardzo niskiej rozdzielczości, nieostre, ze słabym odwzorowaniem barw. Współcześnie wiele komórek oferuje parametry obiektywów: szerokokątnego, makro i teleobiektywu, podobne do wysokiej klasy cyfrowych aparatów fotograficznych. W najwyższych modelach smartfonów stosuje się też obiektyw monochromatyczny, który zapobiega powstawaniu szumów na zdjęciach.

Osoby korzystające z aparatu w telefonie zazwyczaj zastanawiają się nad dwoma kwestiami - jak obrabiać zdjęcia w komórce i jakie są najlepsze aplikacje do przerabiania zdjęć. Niżej odpowiadamy na te pytania.

Jak obrabiać zdjęcia?

Na czym polega obróbka zdjęć na telefonie? Poniżej zamieszczamy najważniejsze funkcje, które pozwalają na ulepszenie fotografii mobilnych. Jak obrabiać zdjęcia w aplikacji? Jakie czynności można w nich wykonać?

Retusz - przydaje się do maskowania niepotrzebnych elementów, np. niedoskonałości skóry, zwłaszcza na zdjęciach portretowych czy selfie.

- przydaje się do maskowania niepotrzebnych elementów, np. niedoskonałości skóry, zwłaszcza na zdjęciach portretowych czy selfie. Usuwanie obiektów - niektóre kadry byłyby idealne, gdyby nie konkretne przedmioty czy osoby, dlatego wiele aplikacji oferuje możliwość usuwania ich ze zdjęcia.

- niektóre kadry byłyby idealne, gdyby nie konkretne przedmioty czy osoby, dlatego wiele aplikacji oferuje możliwość usuwania ich ze zdjęcia. Wyostrzenie - nie zawsze stabilizacja obrazu w aparacie smartfonowym jest na najwyższym poziomie i zdjęcia wykonane w gorszym oświetleniu mogą być rozmazane.

- nie zawsze stabilizacja obrazu w aparacie smartfonowym jest na najwyższym poziomie i zdjęcia wykonane w gorszym oświetleniu mogą być rozmazane. Filtry - korzystają z nich niemal wszyscy profesjonalni fotografowie, ponieważ pozwalają na dodanie zdjęciom zamierzonego efektu, np. rozjaśnienia, zmiany temperatury, kontrastu lub kolorystyki całej fotografii.

- korzystają z nich niemal wszyscy profesjonalni fotografowie, ponieważ pozwalają na dodanie zdjęciom zamierzonego efektu, np. rozjaśnienia, zmiany temperatury, kontrastu lub kolorystyki całej fotografii. Kadrowanie do konkretnych rozmiarów - osoby wykonujące zdjęcia do mediów społecznościowych telefonem docenią funkcję automatycznego docinania fotek do rozmiarów typowych dla Facebooka czy Instagrama.

do konkretnych rozmiarów - osoby wykonujące zdjęcia do mediów społecznościowych telefonem docenią funkcję automatycznego docinania fotek do rozmiarów typowych dla Facebooka czy Instagrama. Dodawanie napisów i robienie kolaży - kolejna z opcji wykorzystywanych w mediach społecznościowych.

Jakie są najlepsze aplikacje do przerabiania zdjęć?

Fotografia mobilna jest niezwykle popularna i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Użytkownicy smartfonów często potrzebują narzędzi do obróbki niedoskonałych fotografii lub do stworzenia z nich projektów, które można wykorzystać na przykład w mediach społecznościowych. Jakie są najlepsze aplikacje do przerabiania zdjęć?

Snapseed - ta aplikacja jest uznawana za jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do obróbki zdjęć w telefonie. Pozwala na edycję wcześniejszych zmian, pracę nad konkretną częścią zdjęcia (np. twarzą), nakładanie filtrów czy usuwanie poszczególnych elementów. Nie wymaga rejestracji.

- ta aplikacja jest uznawana za jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do obróbki zdjęć w telefonie. Pozwala na edycję wcześniejszych zmian, pracę nad konkretną częścią zdjęcia (np. twarzą), nakładanie filtrów czy usuwanie poszczególnych elementów. Nie wymaga rejestracji. Unfold - aplikacja używana do obrabiania nie tylko zdjęć, ale też relacji (stories) na Instagramie. Pozwala na nakładanie filtrów, dodawanie napisów i efektów, a także przycinanie do wymaganego rozmiaru.

- aplikacja używana do obrabiania nie tylko zdjęć, ale też relacji (stories) na Instagramie. Pozwala na nakładanie filtrów, dodawanie napisów i efektów, a także przycinanie do wymaganego rozmiaru. Afterlight - ten program pozwala na szybką obróbkę zdjęć z poziomu telefonu. Oferuje gotowe nakładki filtrów oraz struktur, które jednym kliknięciem poprawiają fotki i zapewniają im efekt WOW. W Afterlight można też dodać światło do zdjęcia.

- ten program pozwala na szybką obróbkę zdjęć z poziomu telefonu. Oferuje gotowe nakładki filtrów oraz struktur, które jednym kliknięciem poprawiają fotki i zapewniają im efekt WOW. W Afterlight można też dodać światło do zdjęcia. Adobe Lightroom Mobile - mobilna wersja doskonale znanego fanom fotografii programu Lightroom zaskakuje łatwością i intuicyjnością obsługi. Pozwala na profesjonalną edycję kolorów i korzystanie z gotowych presetów.

- mobilna wersja doskonale znanego fanom fotografii programu Lightroom zaskakuje łatwością i intuicyjnością obsługi. Pozwala na profesjonalną edycję kolorów i korzystanie z gotowych presetów. Photoshop Express - kolejna smartfonowa wersja profesjonalnego programu do obróbki zdjęć. Jest prosta w obsłudze i oferuje wiele gotowych filtrów do wykorzystania. Pozwala też na kadrowanie, retuszowanie, regulację kolorów i redukcję szumów.

- kolejna smartfonowa wersja profesjonalnego programu do obróbki zdjęć. Jest prosta w obsłudze i oferuje wiele gotowych filtrów do wykorzystania. Pozwala też na kadrowanie, retuszowanie, regulację kolorów i redukcję szumów. Pixlr - uważany za jeden z najlepszych edytorów zdjęć mobilnych pozytywnie zaskakuje możliwością regulowania nie tylko kolorystyki, ale też światła, kontrastu itp. Możesz w tej aplikacji przycinać i obracać zdjęcie, a także dodawać filtry i zmieniać natężenie barw.