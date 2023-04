Google odda pieniądze za bilet na samolot. Jest jeden warunek

Google ogłosiło wprowadzenie trzech nowych funkcji wyszukiwania, które na pewno spodobają się podróżnikom, także tym sporadycznym. Ułatwią one poszukiwania najbardziej odpowiedniego hotelu, zarezerwowanie biletów lotniczych i wymyślenie planu wycieczki poprzez odkrywanie dostępnych atrakcji. Co jednak najważniejsze, to wspomniana już gwarancja cen.

Ileż razy było tak, że chcieliście kupić bilet, ale zastanawialiście się, czy to na pewno dobry moment? Cena może przecież spaść, ale i wzrosnąć, a chyba nikt z nas nie lubi przepłacać. Kiedyś trzeba podjąć decyzję, a ułatwi nam ją Google.

Google odda pieniądze za bilety lotnicze?

Jeżeli w wyszukiwarce zobaczymy ofertę na bilety oznakowaną plakietką gwarancji ceny, jest to dla nas znak, że Google uważa, iż cena ta nie będzie już niższa. Jeżeli zarezerwujemy wskazane bilety, firma zobowiązuje się do obserwacji dalszych ofert cenowych — jeśli cena spadnie... otrzymamy różnicę z powrotem.

Będziemy monitorować cenę codziennie aż do wyjazdu, a jeśli rzeczywiście spadnie, odeślemy Ci różnicę za pośrednictwem Google Pay napisała firma w poście na blogu.

Niestety, zanim kupimy bilety na samolot, najpewniej musimy się jeszcze chwilę wstrzymać. Oferta jest obecnie dostępna w ramach programu pilotażowego w ramach tras, które rozpoczynają się w Stanach Zjednoczonych.

Co jeszcze nowego w Google?

Firma wprowadza także nowy sposób na przeglądanie hoteli na urządzeniach mobilnych. Propozycje miejsc do spania przejrzymy w formie relacji — w łatwy sposób przejrzymy zdjęcia i poznamy więcej informacji na temat wskazanego hotelu. Możemy też zapisać wybraną lokację i zobaczyć podsumowanie tego, co inni użytkownicy uważają za godne naszej uwagi.

Łatwiej znajdziemy także atrakcje, z jakich możemy skorzystać podczas pobytu. W jednym miejscu zobaczymy cenę za usługę oraz link, za pomocą którego ją zarezerwujemy. Google wyświetli nam też sugestie powiązanych atrakcji, które również mogą nam się spodobać.