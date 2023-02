Jak zamienić mowę na tekst pisany? 6 aplikacji, które oszczędzą czas

Spis treści: 01 Jak działają programy zmieniające mowę na tekst?

02 6 najlepszych aplikacji, które napiszą to co im każesz

03 Zamiana mowy na tekst. Komu przydaje się najbardziej?

Jak działają programy zmieniające mowę na tekst?

Jeszcze kilka lat temu programy do transkrypcji mowy były, delikatnie mówiąc, dalekie od ideału. Postęp, który dokonał się w ostatnich latach na polu uczenia maszynowego i algorytmów rozpoznających mowę zmienił programy do zmiany mowy na tekst nie do poznania. Wszyscy korzystamy z aplikacji, które mają taką funkcję, jednak mało kto kiedykolwiek jej użył. To błąd, ale jednocześnie szansa na wprowadzenie korzystnych zmian i zwiększenie swoich możliwości.

Transkrypcja mowy na tekst nie tylko zaoszczędzi nam czas. Wiele osób nie potrafi skupić się podczas pisania na klawiaturze lub rozprasza się, nieustannie poprawiając literówki. Zmiana mowy na tekst eliminuje ten problem, a my prezentujemy 6 najlepszych aplikacji do dyktowania i głosowego wprowadzania tekstu.

Reklama

6 najlepszych aplikacji, które napiszą to co im każesz

Jeżeli chcesz sprawdzić, jak działa zamiana mowy na tekst, ale nie wiesz jakiej aplikacji najlepiej użyć spieszymy z pomocą. Poniżej znajdziesz listę sześciu najlepszych aplikacji do transkrypcji na różne urządzenia i systemy operacyjne.

Google Docs Voice Typing. Darmowa usługa w darmowej aplikacji Google Docs. Technologiczny gigant jest znany ze swojego zaangażowania w rozwój uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Funkcja pisania głosowego w Dokumentach Google jest na ten moment jednym z najbardziej zaawansowanych programów w tej branży. Google Docs Voice Typing obsługuje ponad 100 języków, w tym oczywiście polski. Aby korzystać z udogodnienia, wystarczy przeglądarka Chrome i konto Google.



Zdjęcie Aby korzystać z pisania głosowego w Dokumentach Google wystarczy konto i przeglądarka Chrome. / Dokumenty Google / materiał zewnętrzny Live Transcribe. Drugie miejsce na naszej liście to aplikacja dostępna w Google Play pod polską nazwą "Transkrypcja na żywo". To także dzieło Google. Live Transcribe oferuje dokładną transkrypcję w czasie rzeczywistym, ale to nie wszystko, co potrafi. Aplikacja monitoruje natężenie dźwięku i głosy w naszym otoczeniu. Oś czasu pozwala cofnąć się o 12 godzin i sprawdzić co działo się wokół.



Program pozwala wprowadzać głosowo wiadomości SMS czy maile, mamy też możliwość wprowadzania własnych słów (skrótów, nazw własnych, imion), które od tej pory aplikacja będzie rozpoznawać. Live Transcribe obsługuje ponad 80 języków, również język polski. Aplikacja powstała we współpracy inżynierów Google z Uniwersytetem Gallaudeta - wiodącą w Stanach uczelnią dla osób z wadami słuchu.



Apple Dictation. Usługa dostępna dla wszystkich posiadaczy urządzeń z systemem iOS. Pozwala na wprowadzanie tekstu za pomocą głosu wszędzie tam, gdzie moglibyśmy go wpisać. Umożliwia również wprowadzanie tekstu jednocześnie za pomocą mowy i pisania dotykowego. Klawiatura pozostaje widoczna w trakcie dyktowania tekstu - możemy np. zaznaczyć fragment tekstu dotykiem, a następnie zastąpić go, dyktując poprawione zdanie do mikrofonu.



Wideo youtube Speechnotes. Kolejna aplikacja, która świetnie radzi sobie zarówno z krótkimi notatkami, jak i długimi wypowiedziami. Ogromną zaletą Speechnotes jest intuicyjny interfejs i darmowa wersja (jest też dostępna płatna wersja premium). Aplikacja używa algorytmów rozpoznawania mowy Google, jednak posiada szereg dodatkowych funkcji, które usprawniają proces transkrypcji.



Oprócz automatycznej korekty i poprawiania niezgrabnych konstrukcji gramatycznych Speechnotes poczeka też, kiedy dłużej zbierasz myśli. Niektóre programy po chwili ciszy automatycznie kończą działanie i wymagają ponownego uruchomienia i oderwania uwagi od myśli, które chcemy przelać na papier, a raczej ekran telefonu.



Dictation.io. Dictation.io wyróżnia się na tle pozostałych programów, ponieważ nie wymaga instalacji żadnej aplikacji ani programu. Konwerter mowy na tekst pisany jest zaimplementowany bezpośrednio w kod strony internetowej. Wystarczy, że przejdziesz na stronę www.dictation.io/speech i naciśniesz przycisk Start.



Zdjęcie Dictation.io to strona internetowa umożliwiająca transkrypcję online. Dostępna również w języku polskim / www.dictation.io / materiał zewnętrzny

Gboard. Gboard to klawiatura na urządzenia z systemem Android zaprojektowana przez - zero zaskoczenia - Google. Wiele osób ceni ją za możliwość ciągłego wprowadzania tekstu bez odrywania palca od ekranu telefonu. Wystarczy przeciągać nim od litery do litery, aby wprowadzić kolejne słowa.



Klawiatura ta posiada też funkcję pisania głosowego, która sprawdza się tak samo świetnie jak wszystkie pozostałe programy giganta z Doliny Krzemowej. Aplikacja obsługuje ponad 150 języków i wszędzie gdzie wyświetla się klawiatura, pokazuje małą ikonę mikrofonu, która za pomocą jednego dotknięcia pozwala dyktować tekst bezpośrednio w wybrane pole tekstowe.

Zamiana mowy na tekst. Komu przydaje się najbardziej?

Programy do transkrypcji to nieodłączne narzędzie i pomoc dla wielu osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzanie tekstu głosem i czytanie na głos słów wyświetlanych na ekranie zapewnia osobom niedowidzącym i niewidomym samodzielność.

To także ułatwienie dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Rozwój uczenia maszynowego i algorytmów rozpoznających mowę pozwala ograniczyć wpływ wykluczenia cyfrowego i zapewnia chorym niezależność i dostęp do informacji.

Sprawdź też: Cyfrowe wykluczenie to wciąż duży problem

Pisanie głosowe może być jednak użyteczne dla każdego z nas, w życiu prywatnym i zawodowym. Jeżeli w trakcie mycia naczyń układasz listę popołudniowych zakupów - podyktuj ją do telefonu bez ryzyka zamoczenia ekranu. Jeśli myśli szybko uciekają z twojej głowy, wyraź je na głos i zachowaj najciekawsze przemyślenia zapisane w aplikacji na później.

Z transkrypcji bardzo często korzystają również przedstawiciele wszystkich zawodów, które wymagają pisania lub notowania. Jeżeli jesteś pisarzem, dziennikarzem, bloggerem lub pracujesz kreatywnie i nie chcesz, aby świetne pomysły ginęły w mrokach niepamięci - koniecznie wypróbuj opisane aplikacje i sprawdź, jak łatwa może być praca z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy technologii.

Czytaj również:

Google rzuca rękawicę ChatGPT. Powstaje aplikacja "Bard"

70 skrótów na klawiaturze Windows, które ułatwią ci pracę na komputerze

OK Google. 20 rzeczy, o które najczęściej pytamy asystenta głosowego