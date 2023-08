Nie pamiętasz o tym, żeby pogadać ze znajomymi? Przypomni ci apka

Codziennie mierzymy się z mnóstwem obowiązków i mniejszymi zadaniami. Jakby tego było mało, musimy pamiętać o tym, żeby się nawadniać i starać się być odpornym na wszelkie rozpraszacze, których jest pełno, zwłaszcza w smartfonach czy internecie. Pamiętacie o tym, aby regularnie kontaktować się z bliskimi? To może nie być tak łatwe, jak się wydaje. Ale jest na to rozwiązanie — no, a przynajmniej mała pomoc, z której możemy skorzystać, a jest nią aplikacja Catchup.

Zdjęcie Aplikacja Catchup pomoże ci pamiętać o kontakcie z bliskimi / 123RF/PICSEL