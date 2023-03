Niebieski znak na Twitterze miał być prestiżowy. Czy będzie można go wyłączyć?

To, czy wraz z usunięciem zdobytych wcześniej znaków weryfikacji, przyjdzie też fala zakupów abonamentu, nie jest wcale oczywiste. W związku z tym, że znak ten może mieć teraz każdy, zmieniło się jego postrzeganie. Oznaczenie sugerujące, że autorowi z jakiegoś powodu można zaufać, teraz sprowadza się do tego, że ktoś uiścił opłatę — to też szybko zostało wykorzystane przez oszustów do szerzenia dezinformacji. Zmiana nazwy nie jest przecież kłopotliwa, łatwo jest więc podszyć się pod kogoś. W ten sposób podszyto się pod przedsiębiorstwo farmaceutyczne Eli Lilly and Company, informując o rzekomej insulinie dostępnej za darmo.

