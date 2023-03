Znikające tweety na Twitterze kolejnym problemem serwisu. Jest ich więcej

To, czy dany wpis się pokazuje, czy nie, zdaje się nie zależeć od niczego — jedni zobaczą to, czego innym nie będzie dane. Niektórzy użytkownicy sugerują, że może być to związane z lokalizacją.

To jednak oczywiście nie koniec problemów z serwisem

Co również zauważyłam, to niespodziewane odświeżanie się aplikacji. Podczas przeglądania kart i czytania tweetów, Twitter automatycznie odświeża apkę, a na ekranie ładują się nowe wpisy. Nie skończyliśmy czytać? Trudno, oto nowe posty. Jest to wybitnie irytujące, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że abonament Twittera umożliwia publikowanie postów dłuższych niż 280 znaków, potrzebujemy zatem więcej czasu, aby treść przyswoić.