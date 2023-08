Podróżujesz? Weź ze sobą aplikację Star Guide

Aplikacja powinna zainteresować nie tylko pasjonatów podróży — skorzystają z niej także ci, którzy sporadycznie wybierają się na wycieczki. Co od razu rzuca się w oczy, to prosty interface i przepiękne zdjęcia, jakimi opatrzono wszystkie przewodniki. Każdy z nich zawiera krótki opis z wyszczególnionymi atrakcjami.

Przewodniki zostały stworzone przez influencerów podróżniczych, których możecie kojarzyć z internetu. Są to: Busem przez Świat, B*Anita, Couple Away, Czas na Wywczas, Everyday Trip, Gazela w Laponii, Lost Italianos, Maciej Czarnecki, Małgorzata Szumska, Martyna z Gruzji, Szatrasie oraz Wspólnie Przez Świat, a niewykluczone, że skład ten będzie się poszerzał.

Reklama

Co znajdziemy w aplikacji Star Guide?

Na ten moment w aplikacji dostępne są następujące przewodniki:

Dolny Śląsk,

Polskie wybrzeże Bałtyku,

Ziemia kłodzka i ząbkowicka alternatywnie,

Modernistyczna architektura Trójmiasta,

Granada,

Madera w pigułce,

Odkryj z nami Paryż,

Zjedz Berlin,

Perełki Barcelony,

Przewodnik po Lofotach,

Teneryfa poza utartym szlakiem,

Kosmiczna architektura Bratysławy,

The Best of Kutaisi,

Szwajcaria w pigułce — Region Jungfrau,

Phuket — Kraina Tysiąca Uśmiechów,

Odkrywaj Kapsztad i zachwyć się południową Afryką.

Aplikacja jest darmowa, jednak dostęp do konkretnych treści trzeba wykupić. Nie kosztuje on wiele — aktualnie w zależności od tego, który przewodnik nas interesuje, zapłacimy 9,99 zł, 10,99 zł czy 14,99 zł, czyli właściwie nawet mniej niż za dużą kawę w sieciówce na mieście. Ceny mogą się po jakimś czasie zmienić (jak zaznacza jedna z twórczyń, będą one różne, ale nie powinny przekroczyć 30 zł).

Co istotne — do raz wykupionego przewodnika mamy dostęp na zawsze, bez ograniczeń czasowych. Będziemy mieli także dostęp do aktualizowanych treści, a jak informują autorzy, przewodniki mają być rozszerzane. Będą też dodawane zupełnie nowe.

Darmowy przewodnik po Dolnym Śląsku

Do końca sierpnia za darmo dostępny jest przewodnik po Dolnym Śląsku autorstwa Busem Przez Świat. Co w nim znajdziemy? Na mapie oznaczona będzie: 1 plaża, 2 zamki, 9 atrakcji przyrodniczych, 1 street art, 1 atrakcja turystyczna, 3 punkty widokowe, 1 kawiarnia, 2 muea, 1 restauracja, 1 świątynia, 5 miejscowości.

Zdjęcie Co znajdziemy w przewodniku po Dolnym Śląsku? / Zrzut ekranu/Aplikacja Star Guide / materiał zewnętrzny

Gdy odblokujemy dostęp, na przycisku wyświetli się napis "Przejdź do mapy". Jeżeli go klikniemy, na naszym ekranie ukaże się interaktywna mapa z oznaczonymi punktami — kliknięcie któregoś z nich pokaże nam nazwę oraz zdjęcie atrakcji, a gdy klikniemy wyświetlone okienko, zobaczymy krótki opis wybranego miejsca, opatrzony zdjęciami. Jeżeli będziemy chcieli wybrać się w daną lokację, wskazówki dojazdu są na wyciągnięcie ręki — wystarczy kliknąć "Pokaż trasę".

Aplikacja jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze. Co prawda może nie spodobać się fakt, że konkretne treści trzeba wykupić, ale niekoniecznie będziemy podróżować do wszystkich miejsc, które oferuje nam apka — możemy kupić tylko to, co rzeczywiście nas interesuje.

Aplikacja Star Guide dostępna jest zarówno w Google Store, jak i App Store.

Polecamy na Antyweb | Airtag ośmieszył linie lotnicze