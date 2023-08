Odwiedził każdy kraj na świecie. Po 10 latach wrócił do domu

Nie był w domu 10 lat. Odwiedził każdy kraj świata

10 października 2013 roku Torbjørn “Thor" Pedersen zostawił całe swoje dotychczasowe życie, żeby wyruszyć w niewiarygodną podróż po wszystkich krajach świata. Co jednak ciekawe, postanowił sobie, że nie będzie przy tym korzystał z samolotu, co znacznie utrudniło i wydłużyło realizację celu.

Do tego założył, że w każdym kraju spędzi co najmniej 24 godziny, nie wyda więcej niż 20 dolarów i pod żadnym pozorem nie wróci do domu przed ukończeniem wyzwania. I w końcu się udało, 24 maja - po blisko 10 latach w drodze - mężczyzna opuścił 203 i ostatni kraj na swojej liście, Malediwy, by rozpocząć podróż powrotną do domu.

Reklama

I gdyby wsiadł w samolot, witałby się z rodziną kilkanaście godzin później, ale postanowił zakończyć wyprawę dokładnie tak, jak ją zaczął, a mianowicie na pokładzie statku, przekonując w wywiadzie dla CNN Travel, że "istnieje historyczny sens powrotu do domu statkiem, bo ludzie widzą go na horyzoncie, stoją i machają".

W tym celu wrócił do Malezji, wsiadł na ogromny kontenerowiec MV Milan Maersk i spędził na jego pokładzie dodatkowe 33 dni - zszedł z niego dopiero 26 lipca, a w porcie czekało na niego 150 osób.

Odkąd wróciłem, widziałem wiele zapłakanych oczu - ludzie podchodzili, by mnie przytulić. Otrzymałem też wiele prezentów - duńskie piwo, mleko, żywność - i poznałem ludzi, którzy śledzą moje media społecznościowe z Kolumbii, Australii, Norwegii... to było niesamowite dodaje "Thor".