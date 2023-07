Pożegnajcie Twittera. Nadchodzi Threads, czyli alternatywa o średniej nazwie

Sporo osób na pewno ma zdecydowanie dość Twittera. I nie mówię tylko o tych, którzy z platformy nie korzystają i po prostu nie chcą o niej czytać. To, co dzieje się na Twitterze od momentu przejęcia go przez Elona Muska frustruje wielu użytkowników, a coraz to nowsze i bardziej absurdalne zmiany już zdają się nie robić na nikim wrażenia. Zablokowanie dostępu dla niezalogowanych użytkowników czy limit tweetów, jakie możemy wyświetlić w ciągu doby, to tylko niektóre z ostatnich modyfikacji, które nie spodobały się internautom. Na rynku aplikacji pojawi się w tym tygodniu nowość, czyli Threads. Czy apka od Mety ma szansę zastąpić Twittera?

Zdjęcie Czy Threads ma szansę zdobyć serca użytkowników? / Zrzut ekranu/App Store/Aplikacja "Threads, an Instagram app" / materiał zewnętrzny