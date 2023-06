Mark Zuckerberg i Elon Musk spotkają się w klatce? Fight!

Chociaż na co dzień rywalizują najczęściej na gotówkę na koncie, liczbę pozwów sądowych i grono przeciwników, to w najbliższym czasie mogą rzeczywiście skrzyżować rękawice, a przynajmniej jeśli wystarczy im odwagi, żeby zrealizować swoje zapowiedzi z mediów społecznościowych. O co chodzi? Elon Musk napisał niedawno na Twitterze, że chciałby spotkać się w klatce z Markiem Zuckerbergiem i na odpowiedź szefa Meta nie trzeba było długo czekać.



Musk vs Zuckerberg. Kiedy walka?

W sieci błyskawicznie pojawił się screenshot tego posta szefa Tesli z dopiskiem "Podaj miejsce" - redakcja The Verge przekonuje, że zweryfikowała u źródła, że odpowiedź Zuckerberga wcale nie była żartem, więc jeśli tylko "kosmiczny chłopiec" się zdecyduje, można będzie ustawiać walkę. I ku zaskoczeniu wszystkich miejsce padło, bo Elon Musk odpisał dwoma słowami "Vegas Octagon". Wydaje się jednak, że niedługo później dotarło do niego, co zrobił, szczególnie że pomogli mu w tym internauci, bo w kolejnym poście napisał:



Mam świetny ruch, który nazywam "Morsem", w którym po prostu leżę na przeciwniku i nic nie robię.