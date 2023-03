Problemy z ChatemGPT były poważniejsze, niż się wydawało. Dane użytkowników ujawnione

Ilona Dobijańska Aplikacje

I wcale nie oznacza to, że sztuczna inteligencja z ChatemGPT na czele planuje przejęcie władzy nad światem. To znaczy — kto wie, może planuje, ale na oficjalne stanowisko w tej sprawie jeszcze poczekamy. Chodzi natomiast o to, że w ubiegłym tygodniu wystąpiły pewne niepokojące problemy z ChatemGPT. Jak początkowo poinformowało OpenAI, użytkownicy byli w stanie podejrzeć tytuły oraz pierwsze wiadomości rozmów innych użytkowników z botem. Teraz wiemy już, że problem ten był znacznie poważniejszy.

Zdjęcie Problemy z ChatemGPT ujawniły więcej danych, niż pierwotnie sądzono / Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images / Getty Images