Słuchasz muzyki w Spotify? Nowość dla fanów koncertów na żywo

Nowość w Spotify. Dzięki integracji z platformą eBilet użytkownicy mogą teraz przejść z profilu wykonawcy bezpośrednio do strony zakupu wejściówek. To pierwsze takie połączenie lokalnego systemu sprzedaży biletów z platformą streamingową.

Logo Spotify wyświetlone na ekranie smartfona, na ciemnozielonym tle, z wyraźną nazwą aplikacji i charakterystycznym symbolem dźwięku.
Spotify łączy siły z eBiletemAFP

Fani, którzy odkryli jakiegoś artystę w Spotify, mogą teraz sprawdzić, czy gra on koncerty w okolicy.

W ramach współpracy, koncerty dostępne na eBilet są już widoczne na profilach artystów w zakładce "Wydarzenia" w aplikacji Spotify.

Użytkownicy, klikając przycisk "Znajdź bilety", zostają przekierowani do strony wydarzenia na eBilet.pl, gdzie mogą odkrywać koncerty, trasy i festiwale z udziałem ich ulubionych wykonawców.

Dzięki integracji ze Spotify koncerty i festiwale dostępne na eBilet będą promowane tam, gdzie fani odkrywają muzykę.
mówi Jan Kaliński z eBilet.

Co ciekawe, co trzeci użytkownik Spotify uczestniczy co najmniej w jednym koncercie rocznie.

Interfejs aplikacji mobilnej wyświetlający szczegóły koncertu Kwiat Jabłoni odbywającego się 10 marca w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, z widocznymi opcjami zakupu biletów oraz datą wydarzenia.
Czy twój ulubiony artysta gra koncert w okolicy? Sprawdzisz to teraz w Spotifymateriały prasowe

W 2025 roku na eBilet pojawiło się niemal 10 tys. wydarzeń muzycznych - to o 34% więcej niż rok wcześniej - a liczba aktywnych artystów wzrosła o blisko 27%.

Z kolei Spotify w 2024 roku dotarło dzięki swoim listingom koncertowym do ponad 200 mln fanów na świecie i może w każdej chwili dopasować 350 mln użytkowników do nadchodzących koncertów na podstawie ich muzycznych preferencji.

materiały prasowe
