Trumpowi nie wystarcza Truth Social. Wrócił na Facebooka i YouTube’a

Ilona Dobijańska Aplikacje

Pod koniec stycznia informowaliśmy o kontrowersyjnej decyzji Mety, jaka postanowiła przywrócić Donaldowi Trumpowi dostęp do jego profili na Facebooku i Instagramie. No i stało się — polityk powrócił na popularną platformę. Co więcej, do serwisów, które zdecydowały się pozwolić Trumpowi na powrót, dołącza także YouTube.

Zdjęcie Trumpowi nie wystarcza Truth Social. Wrócił na Facebooka i YouTube'a / Miriam Alarcon Avila/Bloomberg via Getty Images / Getty Images