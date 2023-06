Trzeba podkreślić, że usługa dotyczy wyłącznie leków przyjmowanych na stałe, na które już kiedyś dostaliśmy receptę.

Samo zamówienie e-recepty jest bardzo proste — wymaga od nas zaledwie kilku kliknięć. Jest też bardzo wygodne i eliminuję potrzebę odwiedzenia przychodni albo umawiania się na telewizyty, by otrzymać potrzebne leki. Abyśmy jednak mogli złożyć zamówienie, musimy pamiętać o tym, aby np. na Internetowym Koncie Pacjenta wybrać naszą przychodnię POZ i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (można to też zrobić na miejscu, podczas wizyty w przychodni).

Jak zamówić e-receptę w aplikacji mojeIKP?

W celu zamówienia leku, musimy oczywiście pobrać aplikację mojeIKP na swojego smartfona. Aby jej używać, trzeba się zarejestrować — w tym celu musimy wykonywać polecenia wyświetlone na ekranie urządzenia.

Zdjęcie Aplikacja mojeIKP / Zrzut ekranu/MojeIKP / INTERIA.PL

By zamówić e-receptę przez aplikację, konieczne jest zalogowanie do mojeIKP. Następnie wchodzimy w zakładkę "e-zdrowie", widoczną na dole ekranu, i szukamy e-recepty, którą kiedyś nam wystawiono (możliwe jest też wyszukiwanie według nazwiska lekarza albo nazwy placówki). Klikamy "Zamów e-receptę" i gotowe. W ostatnim etapie możemy też napisać krótki komentarz dla lekarza.

Zdjęcie Sekcja "e-zdrowie" / Zrzut ekranu/MojeIKP / INTERIA.PL

Co istotne, zanim lekarz zacznie weryfikować naszą prośbę, możemy ją anulować. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by tego typu prośbę wystawić ponownie (z tym, że nadal dotyczy to e-recept, które były już wcześniej wystawione).

Zamawianie e-recepty w aplikacji mojeIKP. Jak to wygląda w rzeczywistości?

W związku z tym, że przyjmuję stale leki, postanowiłam wypróbować nową funkcję. Na pierwszy rzut oka pomyślałam jednak, że coś jest nie tak. Choć widziałam swoje standardowo wypisywane recepty, nigdzie nie odnalazłam przycisku związanego z zamówieniem.

Moje wszelkie wątpliwości rozwiało przejście w sekcje "Zamówione". To właśnie tam wyświetliła się informacja, że moja przychodnia obecnie nie realizuje usług zamawiania recept.

Zdjęcie Sekcja "Zamówione" / Zrzut ekranu/MojeIKP / INTERIA.PL

Czy to oznacza, że nigdy nie będę mogła skorzystać z tej funkcji? Najpewniej nie. Usługa jest nowa, nic więc dziwnego, że przychodnie potrzebują chwili, by wdrożyć taką możliwość. Jak czytamy w apce, informacje na ten temat są aktualizowane co 24 godziny.