WhatsApp nas podsłuchuje? Jest wyjaśnienie zagadki

Początkowo jednak nic nie było wiadome. WhatsApp co prawda odnotował, że coś takiego się dzieje, ale podejrzenia padały w stronę Androida. Co zatem się wydarzyło?

Użytkownicy Androida mogą odetchnąć. WhatsApp jednak nie podsłuchuje

Na łamach "9to5Google" możemy przeczytać, że Google potwierdziło, że zgłoszenia były tak naprawdę wynikiem błędu w kodzie — tym samym aplikacja WhatsApp wcale nie nadużywa dostępu do mikrofonu. Twórcy Androida przeprosili użytkowników. Komunikaty wyświetlone w telefonach były nieprawdziwe, jednak z pewnością mogły wystraszyć nieświadomych właścicieli smartfonów.

Co zatem dalej z usterką? Rozwiązanie jest proste. Jak się okazuje, z problemem poradzi sobie aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji.

Jak zaktualizować aplikację? Wystarczy kilka kroków

W celu zaktualizowania aplikacji, musimy przejść do sklepu Google Play, nacisnąć ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu, następnie należy kliknąć "Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami" i w sekcji "Dostępne aktualizacje" odnaleźć WhatsAppa.

Jeżeli zaistniała sytuacja nas zmartwiła, możemy też sprawdzić, które uprawnienia są wykorzystywane przez aplikacje. Aby to zrobić, musimy wejść w Ustawienia. Tam znajdziemy sekcję "Bezpieczeństwo i prywatność", a następnie "Prywatność". To właśnie tu włączymy i wyłączymy dostęp do mikrofonu i zobaczymy, jakie aplikacje mają uprawnienia i konkretnie do czego.