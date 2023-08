X (Twitter) bez blokowania użytkowników. Musk usunie tak ważną funkcję?

Czy jednak na pewno ma to rację bytu? Można mieć co do tego wątpliwości. Pod pierwszą odpowiedzią Muska widnieje informacja dodana przez społeczność, która rzuca nieco odmienne światło na sprawę. Zaznaczono w niej, że usunięcie takiej funkcji równałoby się z naruszeniem regulaminu sklepów mobilnych i mowa tu o App Store oraz Google Play Store. Mogłoby to doprowadzić do... usunięcia aplikacji z katalogu. Ma to jednak nie dotyczyć przeglądarkowej wersji aplikacji.

Blokowanie to bardzo istotna funkcja. Zapewnia choć namiastkę bezpieczeństwa

W drugim poście, Elon Musk wyjaśnił, że według niego funkcja blokowania nie ma sensu. I tu znowu właściciel platformy może nieco mijać się z prawdą.