Zgodnie z przepisami prawa wyborczego, każdy obywatel posiadający czynne prawo wyborcze może oddać głos w przypisanym do niego obwodzie głosowania. Miejsce to ustalane jest na podstawie adresu zameldowania lub - jeśli wcześniej dokonano zmiany - adresu czasowego pobytu zgłoszonego do Centralnego Rejestru Wyborców.