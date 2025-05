Zmiana właściciela platformy to nic nowego. Sklepy internetowe , platformy e-commerce, usługi i aplikacje są sprzedawane i kupowane nieustannie. Zwykle nie wiąże się to z niedogodnościami dla użytkowników... ale nie tym razem. Cupsell trafił 1 maja 2025 w ręce nowego operatora - firmy Yax Interactive Mateusz Piwnicki. Użytkownicy zostali o tym powiadomieni w e-mailu.

Nie byłoby w tej zmianie właściciela niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że do użytkowników zaczęły docierać dziwne wiadomości o zaległych należnościach. Firma żąda spłaty od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych z niewiadomego tytułu. Yax Interactive nie ujawnił, za co chce pobierać te opłaty, a przy próbie kontaktu e-mailem zwraca jedynie automatyczne odpowiedzi.

Zrzut ekranu z aplikacji Cupsell udostępnił na Facebooku profil Ryszard Swetru. W historii transakcji pojawia się operacja z sygnaturą czasową i tytułem "zmiana właściciela serwisu", opiewająca na -476,00 PLN. "Jakim prawem Cupsell.pl pobieracie od ludzi hajs za to, że sprzedaliście swój serwis innej firmie" - pyta rozgoryczony twórca internetowy, którego saldo spadło do 4,07 PLN. Innym użytkownikom Cupsell wyzerował konto, także w formie dziwnych obciążeń.

Sprzedawcy korzystający z Cupsell zapowiedzieli, że zgłoszą sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie reakcja, choć najpewniej właściciel zostanie zmuszony do wycofania wszystkich tych nieuzasadnionych roszczeń. "Przecież to jest do obalenia przez UOKiK w 2 minuty" - pisze jeden z internautów.