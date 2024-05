UOKiK przygląda się polskim sklepom. W tle zmowa cenowa i wysokie kary

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko właścicielom popularnych sieci sklepów z elektroniką oraz spółce Jura Poland, która zajmuje się importowaniem ekspresów do kawy. Są podejrzenia, że mogło dojść do zmowy cenowej. Jeśli zarzuty się potwierdzą, to właścicieli sklepów czekają wysokie kary.

Zdjęcie UOKiK przygląda się polskim sklepom. W tle zmowa cenowa i wysokie kary. / Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl / AW