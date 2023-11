W internecie jest całe mnóstwo opinii oraz recenzji różnych produktów i usług. Niestety część z nich to wpisy niemające zbyt wiele wspólnego z prawdą. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresował się kolejną firmą, która w polskiej sieci handlowała fałszywymi recenzjami i postawiono jej zarzuty, które grożą wysoką karą.

UOKiK stawia zarzuty firmie Best-Review

Pod lupę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiła firma Best-Review, która jest spółką z o.o. z siedzibą w Lesznie. Zarzuty są bardzo jasne. Firmę oskarża się o przygotowywanie opinii bez wcześniejszego zapoznania się z ocenianymi produktami oraz brak weryfikowania podmiotów, dla których świadczono różne usługi.

Reklama

Opinie i recenzje wystawiane przez Best-Review pojawiały się m.in. na stronach opineo.pl, oferteo.pl, ceneo.pl, wakacje.pl, TripAdvisor, Google Play oraz Google Maps. Można je znaleźć także w popularnych mediach społecznościowych i tutaj przykładem jest Facebook.

Wspomniane opinie i recenzje często były tworzone pod klientów Best-Review. Ci mieli głos w wielu aspektach odnośnie własnych produktów. Do tego stopnia, że mogli nawet przygotowywać własne recenzje samodzielnie i te następnie były dostarczane spółce, która to następnie zajmowała się ich dystrybucją w polskim internecie. Koszty takiej usługi były ustalane w zależności od częstotliwości pojawiania się wpisów czy liczby znaków w publikacjach.

Fałszywe recenzje i opinie wprowadzają konsumentów w błąd

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że tego typu działania wprowadzają konsumentów w błąd i są dla nich krzywdzące, bo w ten sposób mogą zostać podjęte niewłaściwe decyzje zakupowe. Dotyczy to także konkurencji, która przez fałszywe recenzje produktów innych marek może spotkać się z mniejszą sprzedażą własnych rozwiązań.

- Transparentność komunikatów zamieszczanych w internecie stanowi coraz większe wyzwanie dla przeciętnego użytkownika. Nawet elementy, które miały zapewniać wsparcie przy podejmowaniu decyzji i weryfikowaniu oferty, jak opinie czy recenzje, stają się polem naruszeń. Zamieszczanie fałszywych lub zniekształconych opinii jest prawnie zakazane i działa nie tylko na niekorzyść konsumentów, ale również uczciwych przedsiębiorców — komentuje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Spółce Best-Review grozi wysoka kara. Jeśli zarzuty zostaną udowodnione, to firma może zostać ukarana przez UOKiK grzywną w wysokości aż do 10 proc. rocznych obrotów. To nie pierwszy przypadek takiego procederu w Polsce. W lutym tego roku Agencja City Damian Trzciński została ukarana kwotą 40 tys. zł za publikowanie fałszywych opinii w Google Maps.