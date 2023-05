YouTube: Więcej reklam, ludzie wytrzymają! I niech nie da się ich wyłączyć

Na YouTubie obejrzysz... reklamy. I jeszcze więcej reklam. Będą też takie, których nie wyłączysz. Bardzo chciałabym żartować, jednak wszystko wskazuje na to, że nasze seanse na popularnym serwisie będą wypełnione materiałami promocyjnymi, sprawa będzie też sto razy bardziej uciążliwa... I czy to wszystko tylko po to, abyśmy zainteresowali się opcją Premium?

Zdjęcie Zła wiadomość: na YouTubie będzie więcej reklam. Niektórych z nich nie będzie się dało pominąć / 123RF/PICSEL