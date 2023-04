Z Google Maps do parku narodowego. Poznaj nową funkcjonalność

Pierwsza i najważniejsza z nadchodzących funkcji, które już niedługo zobaczymy w Mapach Google’a, pozwoli na zidentyfikowanie najpopularniejszych miejsc w parkach narodowych — zobaczymy tam między innymi atrakcje, miejsca na kemping, centra dla zwiedzających i oczywiście szlaki. Informacje te będą wzbogacone o multimedia pochodzące od społeczności — gdy po wyszukaniu klikniemy dowolne wyświetlone zdjęcie, uzyskamy więcej szczegółów. Będą to np. filmy i recenzje podróżników, którzy mieli okazję odwiedzić konkretny park.

Którędy droga? Tędy — Mapy znają odpowiedź

Druga funkcja wyświetli nam w Mapach popularne szlaki — co ważne, będą one wyświetlone w całości, będziemy więc mogli zapoznać się z trasą i wszystkimi wymagającymi fragmentami. Dostępne będą też szczegóły, takie jak typ, trudność wybranej ścieżki, ale i informacja, czy dana trasa nadaje się do biegania, chodzenia czy może jazdy na rowerze.

Szczegóły, proszę! Wskazówki w Google Maps przydadzą się każdemu

Kolejna funkcja, z jakiej będziemy mieli okazję skorzystać, dostarczy nam bardziej szczegółowe wskazówki w parkach narodowych. Gdy już będziemy wiedzieli, dokąd dokładnie chcemy się udać i co tam zobaczyć, Mapy Google'a pomogą nam osiągnąć ten cel, przekazując wskazówki. Wyraźnie zaznaczone będą wejścia do parków, będziemy więc mogli poprosić o wskazanie trasy pieszej albo rowerowej, a Mapy Google’a wskażą nam właściwy kierunek.

Mapy dostępne nawet offline

Ostatnią przydatną funkcją, jaka pojawi się w Mapach Google’a, jest dostęp do map w trybie offline. Mapy będziemy mogli sprawdzić również bez połączenia z internetem — musimy jednak pamiętać, że aby mieć do nich dostęp bez sieci, musimy je najpierw pobrać.

Wszystkie te funkcje będą dostępne na terenie Stanów Zjednoczonych już w kwietniu. Nie oznacza to jednak, że reszta świata obejdzie się smakiem — Google planuje wprowadzić te opcje globalnie w najbliższych miesiącach. Nowe możliwości będą dostępne na telefonach z Androidem i iOS-em.