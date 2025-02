Komputer kwantowy - co to jest i jaka jest cena najdroższego komputera na świecie?

Komputer kwantowy to urządzenie obliczeniowe, które opiera swoje działanie na zasadach mechaniki kwantowej. Zwykłe komputery operują bitami, kwantowe natomiast kubitami. Wciąż nie widzisz różnic? Komputer kwantowy ma ogromny potencjał do rozwiązywania skomplikowanych obliczeń i problemów znacznie szybciej, sprawniej i skuteczniej niż tradycyjny komputer. Coś, co kwantowy zrobi w moment, naszemu mogłoby zająć tysiące lat. Różnią się one sposobem przetwarzania informacji. Kwantowe komputery zastosowania swoje znajdują w kryptografii, optymalizacji czy medycynie, chemii i nauce. Swoje realne zastosowanie mogą one mieć dopiero za 10 czy nawet 20 lat i z pewnością nie będą dostępne dla przeciętnego człowieka od razu.