17 lat drogi egzoplanety wokoło gwiazdy zaprezentowane na wideo. Użyto SI

Astronomowie znaleźli już tysiące egzoplanet i wiele z tych światów nie przypomina Ziemi. Do takich planet z pewnością zalicza się Beta Pictoris b, która znajduje się kilkadziesiąt lat świetlnych od nas. Świat ten jest obserwowany przez naukowców od dłuższego czasu. Ci postanowili wykorzystać dane zebrane w latach 2003-2020 do stworzenia filmu typu time lapse. Co ważne 17 lat drogi zmieszczono na wideo trwającym zaledwie 10 s.

Ruch egzoplaneta Beta Pictoris b na wideo time lapse

Wspomniane dane z ruchu orbitalnego Beta Pictoris b zbierano przez 17 lat. Naukowcy postanowili wykorzystać je do zobrazowania orbity egzoplanety. Nie są to jeszcze kompletne informacje, bo świat na pełne okrążenie własnej gwiazdy (Beta Pictoris) potrzebuje 23 lata. Mimo to uczeni wykorzystali sztuczną inteligencję i dzięki temu udało się stworzyć film, który możecie obejrzeć poniżej.

"Potrzebujemy kolejnych sześciu lat danych, zanim będziemy mogli zobaczyć całą orbitę. Jesteśmy prawie na miejscu. Kluczem jest cierpliwość." - powiedział w oświadczeniu Jason Wang, kierownik badań i astrofizyk z Northwestern.

Sztuczna inteligencja opracowała materiał na podstawie danych Beta Pictoris b zebranych z trzech różnych źródeł. Są to instrument SPHERE podłączony do Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) w regionie pustyni Atakama w północnym Chile, NAOS+CONICA Obserwatorium Paranal (NACO) oraz Gemini Planet Imager z Obserwatorium Gemini.

Planeta jest ogromna

Beta Pictoris b to egzoplaneta, którą można było dosyć łatwo odkryć z kilku powodów. Po pierwsze znajduje się całkiem niedaleko nas — w odległości 64 lat świetlnych. Po drugie jest to prawdziwy olbrzym. Naukowcy wyliczyli, że świat ma masę bliską 12 mas Jowisza. Jest to więc gazowy olbrzym o naprawdę sporych gabarytach.

Egzoplaneta orbituje wokoło gwiazdy Beta Pictoris, która jest około 1,75 razy większa od Słońca i prawie 9 razy jaśniejsza. Ponadto jest to bardzo młody obiekt. Jego wiek szacuje się na około 26 mln lat. Dla porównania Układ Słoneczny ma około 4,6 mld lat.

Warto dodać, że odkrycia wielu nowych egzoplanet zostały dokonane z użyciem teleskopu TESS należącego do NASA. Skanował on duże fragmenty nieba, które następnie analizowano pod kątem występowania obcych planet spoza Układu Słonecznego.