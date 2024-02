17-latek z Polski wyróżniony przez NASA. "To dla mnie niesamowite"

NASA w ramach Astronomy Picture of the Day wyróżniła po raz kolejny fotografa z Polski. Jest nim 17-letni Antoni Zegarski z Grodziska Mazowieckiego, który zrobił bardzo ciekawe zdjęcie Księżyca. Laureat przyznał, że nie spodziewał się takiego wyróżnienia.

Zdjęcie Księżyca Polaka wyróżnione w Astronomy Picture of the Day

Zegarski zrobił zdjęcie Księżyca, które widać poniżej. Licealista uchwycił pełnię Srebrnego Globu i ta styczniowa nazywana jest Wilczym Księżycem. W opisie fotografii umieszczono następujące słowa: "To, co jest uderzające w tym zdjęciu, to fakt, że niektórym chmury jawią się jako paszcza wilka gotowa do połknięcia Wilczego Księżyca, podczas gdy inni widzą na nim Księżyc jako wilcze oko".

Zdjęcie Zdjęcie Księżyca wybrane przez NASA w ramach Astronomy Picture of the Day / Antoni Zegarski / materiał zewnętrzny

Licealista w rozmowie z TVN24 przyznał, że nie spodziewał się takiego wyróżnienia i było ono dla niego "niesamowite". Zegarski interesuje się astronomią i naukami ścisłymi od dawna. Jednak astrofotografią zajął się około trzech lat temu i marzył o takim wyróżnieniu ze strony NASA. Jak nietrudno zauważyć, nie musiał na nie zbyt długo czekać.

Co ciekawe zdjęcie zgłoszone przez Zegarskiego do NASA w ramach Astronomy Picture of the Day było pierwszą nadesłaną jego fotografią i ta od razu okazała się być strzałem w dziesiątkę. Każdego dnia agencja może otrzymywać setki, a nawet tysiące obrazów, ale wtedy uwagę przykuło zdjęcie nadesłane przez licealistę z Polski. Gratulujemy!

NASA codziennie wybiera zdjęcie dnia

NASA każdego dnia udostępnia fotografię wybraną w ramach Astronomy Picture of the Day, czyli Astronomiczne Zdjęcie Dnia. Zegarski został wyróżniony w ramach tej inicjatywy 13 lutego. Nie tak dawno podobnym osiągnięciem mógł pochwalić się inny rodak, Marcin Ślipko. Udało mu się uchwycić gwiazdozbiór Oriona z widokiem na szczyt Śnieżki. Ten obraz również przykuwa uwagę.

Jeśli chcecie być na bieżąco ze zdjęciami z cyklu Astronomy Picture of the Day, to znajdziecie je na stronie apod.nasa.gov/apod/astropix.html. Umieszczono tam również archiwum z kalendarzem, które umożliwia przeglądanie obrazów wyróżnionych wcześniej.