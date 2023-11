Amator odkrył niewidzianą wcześniej mgławicę podczas obserwacji na podwórku

Amatorzy pomagają w mapowaniu nieba

Amatorscy astronomowie i astrofotografowie działający w ramach specjalnego projektu NASA wspomagają profesjonalnych badaczy w odkrywaniu tajemnic kosmosu. Tym razem, jeden z astrofotografów uchwycił swym obiektywem plamę, którą nazwał Mgławicą Widmowe Żądło. Wydaje się, że całe pokolenia astronomów, zarówno tych profesjonalnych, jak i amatorów przeoczyło ją. Odkrycie to jest o tyle zaskakujące, że ten obszar do tej pory uważano, za jeden ze szczególnie dobrze zbadanych, co pokazuje, jak wiele jeszcze jest do odkrycia.

NASA zachęca amatorów do tego, aby prowadzili badania nieba w zakresie długości fal, którą profesjonalne obserwatoria często zaniedbują. Dzięki temu wspomagają pracę naukowców, a ci mogą więcej czasu poświęcić innym, wymagającym wyspecjalizowanego sprzętu długościom.

Amatorzy nie pozostają w tyle

Obecnie ludzkość dysponuje potężnymi teleskopami nie tylko tutaj, na Ziemi, ale również w kosmosie. Mogłoby się więc wydawać, że amatorzy dysponujący znacznie mniejszymi teleskopami niewiele mogą zdziałać w tej dziedzinie. Jednak Steeve Body udowodnił, że nawet w miejscach zanieczyszczonych światłem, są w stanie wydobyć z otchłani kosmosu prawdziwe złoto.