W samym Układzie Słonecznym znajdują się miliony planetoid. Nic zatem dziwnego, że któraś w pewnym momencie znajdzie się blisko Ziemi lub nawet w nią uderzy. O ile asteroida jest małych rozmiarów, nie powinna wyrządzić większych szkód nawet w przypadku ewentualnej kolizji, lecz w kosmosie znajduje się wiele takich obiektów, których średnica przekracza nawet 1000 kilometrów. Już jutro, w czwartek 28 kwietnia obok Ziemi przeleci duża asteroida.

Jednak mówiąc duża, nie chodzi o te gigantyczne z ponad tysiąc kilometrową średnicą. 418135 (2008 AG33) ma średnicę mniejszą niż kilometr, jednak nadal jest bardzo prawdopodobne, że będzie ponad dwukrotnie większa od wieży Eiffla. Naukowcy szacują, że jej średnica wynosi od 350 do 780 metrów. Gdyby asteroida znajdowała się na kursie kolizyjnym z Ziemią, wbiłaby się na naszą orbitę z prędkością 37,400 km/h. Na szczęście naukowcy z NASA uspokajają, że nie ma żadnego ryzyka zderzenia z naszą planetą.

Asteroida 418135 (2008 AG33) została zlokalizowana przez NASA i określona jako "potencjalnie niebezpieczna". Do tej kategorii zaliczają się planetoidy przemieszczające się w odległości od Ziemi nie większej niż 0,05 jednostki astronomicznej - jest to dystans mniejszy niż 19,5 odległości od Ziemi do Księżyca. W przypadku obiektu, który przeleci jutro obok Ziemi, dystans w najbliższym punkcie będzie wynosił 3,2 miliona kilometrów, czyli nieco ponad osiem odległości od Ziemi do Księżyca. Może się to wydawać daleko, lecz w przypadku pomiarów astronomicznych, jest to jedynie rzut beretem.

NASA oznacza i monitoruje wszelkie asteroidy, które zbliżą się do Ziemi. Obiekty określone jako "near-Earth object" (NEO) są pod stałą obserwacją badaczy, którzy kontrolują ewentualne dewiacje w przewidywanej trajektorii lotu.

Nadlatująca asteroida została po raz pierwszy odkryta 12 stycznia 2008 roku przez badaczy planetoid w obserwatorium Mt. Lemmon Sky Center Observatory w Arizonie.