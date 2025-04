Nie zmienia to jednak faktu, że drewno łodzi jest niezwykle kruche i wymaga stałego utrzymywania w wilgoci, aby zapobiec jego rozpadowi . Po zmapowaniu miejsca, oznaczeniu wszystkich fragmentów, pobraniu próbek i wstępnym zabezpieczeniu, szczątki statku zostaną przetransportowane do specjalistycznego laboratorium, gdzie poddane zostaną zabiegom utrwalającym przy użyciu rozpuszczalnego w wodzie wosku. Oznacza to, że naukowców czeka dużo ciężkiej pracy, kiedy będą przenosić konstrukcję w bezpieczniejsze miejsce:

Co ciekawe, to już drugie tak znaczące odkrycie średniowiecznej łodzi w Barcelonie, bo w 2008 roku podczas prac przy stacji kolejowej natrafiono na wrak Barceloneta I, ale w przeciwieństwie do Ciutadella I, tamta łódź była typu kantabryjskiego, a nie śródziemnomorskiego. Palacios dodaje jednak, że oba odkrycia są niezwykle ważne, bo "teraz mamy dwa doskonale udokumentowane przykłady konstrukcji okrętowych w Barcelonie”, które mogą posłużyć do dalszych badań i uzupełnienia naszej wiedzy historycznej.