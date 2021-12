Asteroida wielkości autobusu znajdzie się blisko Ziemi. Czy nam zagrozi?

Jakub Zygmunt Astronomia

Według NASA asteroida 2014 YE15, którą odkryto w 2014 roku, ma zbliżyć się do Ziemi 6 stycznia na odległość „jedynie” 7,4 miliona kilometrów. Amerykańska agencja kosmiczna uważa, że ten obiekt nie jest szczególnie niebezpieczny dla naszej planety, w przeciwieństwie do asteroidy, która 29 grudnia zbliży się do Ziemi dużo bardziej.