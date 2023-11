Astronautki zgubiły torbę w kosmosie. Jest widoczna na niebie

Torba z narzędziami widoczna na nocnym niebie

Jak informuje serwis Earth Sky, torba jest wyjątkowo jasna, jak na swoją wielkość, i można ją obserwować na niebie. Jej jasność jest szacowana na ok. +6mag, co oznacza, że znajduje się na granicy widoczności ludzkiego wzroku, ale przy dobrych warunkach atmosferycznych i przy użyciu sprzętu fotograficznego, można ją uwiecznić na zdjęciach.

Eksperci sugerują użyć lornetki lub małego teleskopu. Torba z narzędziami znajduje się tuż przed przelatującą na niebie Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Można ją śledzić za pomocą aplikacji ISS Tracker. Ma być ona widoczna na polskim niebie po 17 listopada. Nietypowy obiekt będzie można zobaczyć jeszcze przez kolejne kilka tygodni. Docelowo zacznie powoli obniżać orbitę ku atmosferze, by spłonąć w niej w marcu 2024 roku.

Kosmiczna zguba astronautek spłonie w atmosferze

To nie pierwszy taki przypadek zgubienia torby z narzędziami przez astronautów. Zdarzyło się to już w przeszłości i za każdym razem taki incydent nie zakończył się problemami dla załogi czy samego kosmicznego domu. Eksperci z NASA przyznali, że torba stała się kolejnym kosmicznym śmieciem i dołączyła do niechlubnego grona tysięcy innych obiektów, które bez celu krążą po naszej orbicie.

W przypadku torby nie jest jeszcze tak źle, ale większe obiekty spędzają sen z powiek astronomów. Szybki rozwój technologii kosmicznych sprawia, że na orbicie pojawia się coraz więcej śmieci, które mogą stanowić ogromne zagrożenie dla przyszłych misji kosmicznych na orbitę, Księżyc czy Marsa. Bardzo niebezpiecznie zrobiło się dwa lata temu, gdy Rosja zniszczyła swojego satelitę za pomocą specjalnej rakiety.