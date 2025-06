Chiny chcą przewiercić skorupę ziemską. Rekordowy odwiert.

Ludzkość jest ciekawa tego, co skrywa się w środku Ziemi. Naszą planetę pokrywa skorupa, której to jeszcze nigdy nie udało się przewiercić. Wszak jej grubość sięga nawet kilkudziesięciu kilometrów. Są jednak miejsca, gdzie jest cieńsza. Chiny doszły do wniosku, że spróbują się tam przebić.

Chiny przewiercą skorupę ziemską i planują odwiert na 11 kilometrów

Sugeruje się, że pod wodami mórz skorupa ziemska może być cieńsza i w niektórych miejscach jej grubość nie przekracza 10 kilometrów. Chińczycy planują wykorzystać wielki statek badawczy Meng Xiang, który został wyposażony w wyspecjalizowaną maszynę wiertniczą i następnie zostanie podjęta próba wykonania rekordowego odwiertu.

Prace badawcze mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Gdzie planują wiercić Chińczycy? Na lokalizację nietypowej misji wybrano region Morza Południowochińskiego. Meng Xiang teoretycznie pozwoli na wykonanie odwiertu na głębokość do 11 kilometrów. Jeśli naukowcy z Państwa Środka będą mieli szczęście, to być może rzeczywiście uda im się przebić przez skorupę ziemską i po raz pierwszy w historii ludzkości dotrze do płaszcza.

Ten statek ma potencjał, aby przez następne 50 lat udzielać nam odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące klimatu, oceanografii, mikrobiologii i nauk o Ziemi

Meng Xiang to największy statek badawczy Chin

Meng Xiang to ogromny statek i zarazem największa jednostka naukowo-badawcza zbudowana w Państwie Środka. Gigant ma długość blisko 180 metrów i jest szeroki na 33 metry. Wyporność maszyny to 42,6 tys. ton. Na pokładzie może znaleźć się załoga składająca się nawet ze 180 osób. Natomiast samowystarczalność określono na 120 dni.

Chiński statek został oddany do użytku jesienią 2024 r. i wyposażono go w zaawansowany system wiertniczy. Może on nie tylko wykonywać odwierty (pod kątem szukania złóż gazu czy ropy), ale również pobierać próbki do badań. Znajdują się na pokładzie rura wiertnicza waży 907 ton i może zostać opuszczona nawet na głębokość 11 kilometrów.

Na pokładzie statku Meng Xiang znajduje się także dziewięć laboratoriów naukowych, gdzie można prowadzić badania z różnych dziedzin. Są to m.in. geologia, geochemia, mikrobiologia czy oceanologia.

