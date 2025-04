Prace związane z największym odwiertem geotermalnym na świecie rozpoczęto w Szaflarach dwa lata temu - w kwietniu 2023 r. Inwestycja zakładała dowiercenie się do głębokości 7 kilometrów, gdzie miały znajdować się źródła o temperaturze przekraczającej 150 stopni Celsjusza.

Jednak na głębokości około 6 kilometrów napotkano różne problemy natury technicznej. To sprawiło, że realizacja inwestycji zaczęła przeciągać się w czasie. Rok temu zatrzymano się w wyniku twardych skał oraz osypujących się ścianek odwiertu. Potem wystąpiły inne problemy. Związane one były z awarią, której uległ główny silnik wiertni oraz zerwaniem się przewodu głównego, do czego doszło na głębokości niespełna 6,1 kilometra.