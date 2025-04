Duże pole naftowe, zwane Huizhou 19-6 , zostało niedawno odkryte w głębokich i ultragłębokich warstwach pod dnem Morza Południowochińskiego, jak wynika z komunikatu przekazanego w poniedziałek przez państwową China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Pole naftowe Huizhou 19-6 znajduje się na wschodzie Morza Południowochińskiego, około 170 kilometrów (105 mil) od wybrzeża Shenzhen w prowincji Guangdong w południowych Chinach, gdzie średnia głębokość wody to około 100 metrów.

Pas wód do 12 mil morskich (22 224 m) w kierunku pełnego morza stanowi wody terytorialne Chin. Są one uważane za integralną część państwa i traktowane jak centrum Pekinu czy Szanghaju. Wpłynięcie na te wody wymaga pozwolenia, bez tego traktowane jest jak naruszenie granic. Odkryte złoża ropy znajdują się jednak nieco dalej, na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej .

W granicach wyłącznej strefy ekonomicznej Chiny mają pełne prawo do eksploatacji dna morskiego, łowienia ryb i prowadzenia badań naukowych. Inne kraje mogą po nich swobodnie pływać czy układać kable, rurociągi. Wyłączna strefa ekonomiczna rozciąga się (co jest określone umowami międzynarodowymi) do 200 mil morskich, chyba że wielkość akwenu jest zbyt mała.