Astronom chce pokazać UFO na zdjęciu w wysokiej rozdzielczości

Filip Mielczarek Astronomia

Praktycznie wszystkie zdjęcia tajemniczych obiektów latających są tak kiepskiej jakości, że nie można jednoznacznie stwierdzić, z czym mamy do czynienia i czy nie jest to pojazd należący do obcej cywilizacji. Niebawem ma się to zmienić za sprawą Aviego Loeba.

Avi Loeb chce ujawnić światu tajemnicę fenomenu UFO 123RF/PICSEL