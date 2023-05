Bankrut Virgin Orbit wyprzedaje sprzęt. Branson nie podbije kosmosu

Firma Virgin Orbit należąca do miliardera Richarda Bransona ogłosiła bankructwo w kwietniu. Teraz wyprzedaje wszystko, co się da - w tym zmodyfikowanego Boeinga 747 o nazwie Cosmic Girl. Aktywa firmy trafiły do trzech różnych nabywców.

Zdjęcie Virgin Orbit kończy ostatecznie działalność / MIKE BLAKE / Reuters / Forum / Agencja FORUM