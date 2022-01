Bardzo jasny meteor przeleciał nad południową Polską. Niebo na chwilę rozbłysło [WIDEO]

W czwartek (13.01) o godzinie 18:08 południowe niebo nad Śląskiem i Małopolską kilkukrotnie bardzo mocno pojaśniało za sprawą przelatującego meteoroidu. Bolid był na tyle jasny, że z łatwością można go było zobaczyć gołym okiem, nawet pomimo sporej ilości chmur.

Doniesienia o jego obserwacjach napływają też z Czech, Słowacji, a nawet Węgier. Na razie nie wiadomo dokładnie, nad którym obszarem meteoroid wszedł w ziemską atmosferę. Eksperci będą mogli to ustalić na podstawie nagrań pochodzących z kamer obserwacyjnych i od naocznych świadków.

Obiekt w trakcie przelotu przez poszczególne warstwy ziemskiej atmosfery, zaczął pozostawiać za sobą smugę, którą nazywa się meteorem. Meteor powstał, gdy skała przemieszczająca się z prędkością kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę rozgrzała się do temperatury tysięcy stopni, co było efektem silnego sprężenia powietrza przed czołem skały, która w następstwie tego zaczęła eksplodować.

W trakcie eksplozji obiekt był na tyle duży, że otrzymał status bolidu, czyli masywniejszej postaci meteoroidu. Kolejne wybuchy w miejscu najbliższym pozycji meteoroidu, mogły wywołać gromy dźwiękowe i powodować drżenie np. szyb w oknach, a nawet ścian budynków.

Być może uda się określić obszar, gdzie mógłby spaść potencjalny fragment meteorytu, o ile oczywiście obiekt był na tyle duży, aby nie zdołał spalić się w całości w atmosferze. Jeśli dojdzie do poszukiwań, to będą one karkołomnym zadaniem.

To nie pierwszy bardzo jasny bolid widoczny na południu Polski. 4 stycznia kosmiczny okruch przeciął niebo m.in. nad Podkarpaciem. Uchwycony został na kamerze obserwacyjnej we wsi Miejsce Piastowe k. Krosna.