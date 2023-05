Transport komórek na stację kosmiczną wymaga odpowiednich przygotowań

Próbki komórek macierzystych są przechowywane w specjalnych pojemnikach, z których każdy zawiera około 3 ml roztworu, a chińskie eksperymenty będą wymagały co najmniej 72 takich pudełek do testów na orbicie, testów porównawczych naziemnych i zastosowań zapasowych.

Co ciekawe, ich przygotowanie do lotu wymagało od naukowców pracy 24 godziny na dobę, bo przed zapakowaniem na statek musiały być przechowywane w odpowiednich temperaturach, przy odpowiednim poziomie pH i utrzymywane przy życiu przez zmianę roztworów odżywczych i uzupełnianie dwutlenku węgla.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że komórki macierzyste to komórki mające dwie właściwości, a mianowicie potencjalnie nieograniczonej liczby podziałów, czyli samoodnawiania swojej puli oraz różnicowania się w komórki innych typów. Oznacza to, że mogą stać się komórkami krwi, serca, kości, skóry, mięśni, mózgu lub innych narządów ciała i jednocześnie mogą być używane jako narzędzia do leczenia wielu chorób.

To ostatnie będzie szczególnie istotne w kontekście przyszłej eksploracji kosmosu i kolonii pozaziemskich, bo śmiało można zakładać, że podobnie jak na kości czy tkankę mięśniową astronautów, środowisko kosmiczne wpływa również na komórki macierzyste, więc badacze chcą dokładniej zbadać ten proces i jego skutki.

Środowisko kosmiczne charakteryzuje się mikrograwitacją i wysokim promieniowaniem, więc jak podróżować, przetrwać i mieć dzieci w takim środowisku, to główne zadanie naszych badań podsumowują chińscy badacze.