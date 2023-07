Chiny ujawniają ambitne plany. Do 2030 podbiją Księżyc

Misja ma się odbyć jeszcze przed 2030 rokiem. Działania te będą częścią projektu stworzenia księżycowej stacji badawczej. Zhang ma zbadać, w jaki sposób zbudować taki obiekt na Księżycu oraz przeprowadzi niezbędne eksperymenty z tym związane. Załogowy statek kosmiczny oraz lądownik zostaną wyniesione przez dwie rakiety nośne na orbitę księżycową. Następnie, po zadokowaniu, astronauci przejdą do lądownika, który posłuży im do zejścia na powierzchnię naszego naturalnego satelity.

Astronauci będą mieli szereg zadań do wykonania w związku z pobytem na Księżycu. Przede wszystkim będą musieli zbierać próbki i przeprowadzać eksplorację naukową terenu. Po zakończeniu wszystkich badań będą mogli z powrotem udać się do lądownika, który zabierze ich na statek, by mogli bezpiecznie powrócić na Ziemię.

Dynamiczny rozwój chińskiego przemysłu kosmicznego

Jednak zanim dojdzie do realizacji misji, chińscy naukowcy mają przed sobą jeszcze dużo pracy. Priorytetem jest opracowanie sprzętu niezbędnego do eksploracji Księżyca. Czyli załogowych statków kosmicznych, łazików i lądowników oraz kombinezonów dla uczestników misji.

Jeszcze nie wiadomo, ilu astronautów Chiny będą chciały wysłać w kosmos w ramach misji. Pekin dąży do tego, aby nadrobić straty w przemyśle kosmicznym. Pierwszym krokiem było dopuszczenie firm komercyjnych do wyścigu. Gdy w 1970 roku Stany Zjednoczone już miały za sobą lądowanie na księżycu z udziałem astronauty, Chiny dopiero wysłały na orbitę swojego pierwszego satelitę.