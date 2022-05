Chiny wystrzeliły z morza potężną rakietę z tajemniczym ładunkiem

Państwo Środka wystrzeliło z morskiej platformy startowej o nazwie De Bo 3 potężną rakietę Długi Marsz 11 na pokładzie z pięcioma satelitami. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ Chiny jako trzeci kraj na świecie opanowały taką technologię, ale obecnie są jedyne, które zamierzają ją regularnie wykorzystywać na ogromną skalę.

Chiny masowo wysyłają w kosmos najróżniejsze instalacje, które mają pozwolić temu krajowi szybciej się rozwijać praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Część urządzeń to systemy szpiegowskie. Dzięki nim armia Państwa Środka może obserwować wrogie kraje i odpowiednio reagować na ich działalność np. na Morzu Południowochińskim, gdzie Chiny zajmują wyspy, budują tam bazy wojskowe i zagrażają wielu krajom regionu.

Reklama

Wideo youtube

Start chińskich rakiet z morskich platform

Przedstawiciele Chińskiej Agencji Kosmicznej poinformowali, że zamierzają zbudować nowe morskie porty kosmiczne dla kolejnych misji. Pierwszy z nich będzie nosił nazwę Eastern Aerospace Port i powstanie u wybrzeży miasta Haiyang. Platforma ma mierzyć 162 metry długości i 40 metrów szerokości

CNSA zapowiada, że ma ona zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku. Chiny chcą też przeprowadzać w najbliższej przyszłości częściej i więcej takich startów, ponieważ są one nie tylko opłacalne ekonomicznie, ale również bardziej bezpieczne dla mieszkańców.

SpaceX też chce wykorzystywać platformy morskie

Wiele razy zdarzało się bowiem, że szczątki rakiet spadały na gęsto zaludnione tereny i doprowadzały do lokalnych katastrof ekologicznych. Starty pojazdów z obszarów bliższych równika pozwalają nie tylko na poczynienie oszczędności, ale również instalacje szybciej mogą znaleźć się na docelowych orbitach i podjąć pracę.

Plany budowy morskich platform startowych dla rakiet ma też SpaceX. Firma Elona Muska chce przeprowadzać regularne loty swojej najpotężniejszej rakiety Starship z dala od miast, a to ze względu na ogłuszający hałas, który może zagrozić zdrowiu ludzi, i falę uderzeniową, która może doprowadzić do uszkodzeń budynków. Pierwsza z platform może zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku.